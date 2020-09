Wychowane przez wilki - kto naprawdę zniszczył Ziemię w serialu? Komiks odpowiada

HBO Max

Wychowane przez wilki to nowy serial HBO Max, który zbiera bardzo dobre recenzje i został już przedłużony na kolejny sezon. W produkcji mamy do czynienia z kolonizacją nowej planety, która wynika z konfliktu ateistów z wierzącymi, który zniszczył Ziemię. Jednak tak naprawdę do tej pory nie poznaliśmy odpowiedzi na to, jak nasza planeta została zgładzona. Otóż z odpowiedzią spieszy komiks towarzyszący serialowi. W jego pierwszym zeszycie możemy zobaczyć scenę opowieści na dobranoc, którą Matka opowiada dzieciom. W niej zdradza, że odpowiedzią na Necromancerów były wielkie bomby, podobne do atomowych używane przez ateistów. To oznacza, że byli oni równie źli, co tworzący zabójcze androidy wierzący i ta broń doprowadziła do apokalipsy.

Wychowane przez wilki komiks

Dla przypomnienia w serialu reżyser Ridley Scott przedstawia nam postapokaliptyczną wizję Ziemi zdziesiątkowanej i całkowicie zniszczonej przez nienazwaną wojnę między ateistami a religijnymi fanatykami. Aby zadbać o rozwój kolejnego pokolenia ludzi, na inną planetę zostają wysłane dwa androidy, nazywane Matka i Ojciec, które mają wychować sztucznie zrodzone dzieci. Jednak pięcioro z nich umiera, zostaje tylko jeden chłopiec Campion. Wkrótce pojawia się szansa na kontynuowanie planu, gdy na planecie lądują wysłannicy religijnych fanatyków.