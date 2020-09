Wychowane przez wilki - HBO Max i DC Comics wydali komiks powiązany z serialem

HBO Max

Ośmiostronicowy pierwszy numer komiksu od HBO Max i DC Comics nosi tytuł Raised by Wolves #1, a napisany jest przez Aarona Guzikowskiego (który jest też współtwórcą serialu); za stronę graficzną odpowiada Meghan Hetrick, a za kolory Nick Filardi.

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym:

Zupełnie nowa, oryginalna seria komiksów cyfrowych wydana przez DC we współpracy z HBO Max, rozpoczyna się już dzisiaj wraz z premierą Raised by Wolves #1. (...) W komiksie dwa androidy wysłane ze zniszczonej Ziemi na odległą planetę przynoszą ludzkości nadzieję na przyszłość. Czy potwory, które zmusiły je do odejścia, nawiedzają też ich nowy dom?

HBO Max/DC

Pierwszy numer jest do pobrania za darmo (można go przeczytać na wybranych platformach: eaddc.com, Comixology, Amazon Kindle, Apple Books itp.); czytelnicy prześledzą dodatkową historię, która ma łączyć pierwszy i drugi sezon serialu.

Przypominamy, że oficjalnie ogłoszono już 2. sezon produkcji, która w USA jest emitowana w HBO Max, a w Polsce na HBO GO. Według informacji jest to najpopularniejsza produkcja oryginalna na amerykańskiej platformie, więc ogłoszenie decyzji było jedynie formalnością.

W oświadczeniu czytamy, że zainteresowanie kolejnymi odcinkami wzrastało co tydzień o 50%. Ridley Scott współtworzył serial z Aaronem Guzikowskim i wyreżyserował pierwsze dwa odcinki.