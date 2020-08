Google przygotowuje się do debiutu przystawki Android TV

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W dobie powszechnie dostępnych inteligentnych telewizorów sens istnienia Chromecasta o ograniczonych możliwościach nieco się zatraca. Nic dziwnego, że Goolge planuje rozwinąć swoje przystawki telewizyjne i wyposażyć je w system Android TV. O tym, że firma pracuje nad sprzętem tego typu mogliśmy się dowiedzieć z czerwcowych przecieków na forum XDA Developers. Wówczas poinformowano nas o pracach nad przystawką nazywanej Sabrina, która ma przewyższać swoją funkcjonalnością klasycznego Chromecasta.

Teraz redakcji 9to5Google udało się dotrzeć do informacji, które zdają się potwierdzać wcześniejsze przecieki. W bazie Federalnej Komisji Łączności, odpowiedzialnej za dopuszczenie elektroniki użytkowej na amerykański rynek, pojawiły się bowiem wzmianki o dwóch nowych sprzętach Google. Jeden z nich wyposażono w moduły Wi-Fi i Bluetooth i nazwano „Interaktywnym urządzeniem do strumieniowania mediów”, drugie zaś figuruje pod nazwą „Urządzenie bezprzewodowe” i ma jedynie moduł Bluetooth.

Nazwa kodowa nowych sprzętów (GZRNL i G9N9N) nie jest tożsama z nazewnictwem Chromecastów (H2G2-42, NC2-6A5), co pozwala przypuszczać, że mamy tu do czynienia z nową kategorią produktów. Według 9to5Google jedno z nich może być przystawką telewizyjną z Androidem TV, drugie zaś pilotem do jej obsługi.

Informatorzy XDA Developers twierdzili, że Sabrina zadebiutuje latem tego roku, a pojawienie się nowych gadżetów w bazie FCC zdaje się potwierdzać tamte przecieki. Wkrótce przekonamy się, czy Google rzeczywiście odświeży Chromecasta i zamieni go w pełnoprawną przystawkę telewizyjną z systemem Android TV na pokładzie.