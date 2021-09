Wyciekły zdjęcia okularów od Facebooka

Facebook od dawna zapowiadał, że planuje rozwijać swoje usługi na nowych, innowacyjnych rynkach takich jak branża rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Firma w pocie czoła pracuje m.in. nad okularami AR, które byłyby duchowym spadkobiercą projektu Google Glass. Zanim jednak tak zaawansowany sprzęt pojawi się na rynku, korporacja spróbuje swojego szczęścia ze znacznie prostszym urządzeniem. Konkurentem dla Spectacles od firmy Snap. Oficjalną premierę tego sprzętu zapowiedziano na 9 września.

Evan Blass postanowił zdradzić wygląd najnowszej zabawki od Facebooka tuż przed jej rynkowym debiutem. Zgodnie z dotychczasowymi przeciekami pierwsze inteligentne okulary od społecznościowego giganta nie wyróżniają się na tle klasycznych oprawek. To klasyczne Ray-Bany naszpikowane odrobiną technologii:

Facebookowe okulary zwane Ray-Ban Stories nie przeniosą użytkownika do wirtualnej rzeczywistości. Pozwolą za to zarejestrować to, co dzieję się wokół niego. Po dwóch stronach oprawek umiejscowiono niewielkie obiektywy, a w jednym z zauszników zamontowano przycisk, który prawdopodobnie posłuży do rozpoczynania i zatrzymywania nagrywania.

Ze zdjęć opublikowanych przez Blassa można wywnioskować, że do sprzedaży trafią trzy modele klasycznych oprawek Ray-Ban w różnych wersjach kolorystycznych: Wayfarer, Round oraz Meteor. Co ciekawe na okularach nie umiejscowiono logo Facebooka, to pojawia się wyłącznie na pudełku, w którym znajdziemy także etui ochronne, kabel ładowania oraz zestaw dokumentów.

W poniższej galerii prezentujemy poszczególne modele tego gadżetu:

Ray-Ban Stories x Facebook