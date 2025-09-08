Podwójny klasyk SF Poula Andersona wkrótce w księgarniach

Vesper

Reklama

Wymiary są serią, w której wydawane są różne powieści science fiction. Może to być absolutna klasyka jak Inwazja porywaczy ciał Jacka Finneya czy popularne, nowsze cykle jak Trylogia Ryfterów Petera Wattsa czy Trylogia Marsjańska Kima Stanleya Robinsona. Jest miejsce na nowości i reedycje. Ukazało się w niej już ponad dwadzieścia pozycji.

Kolejną zapowiedzianą książką będzie łączone wydanie dwóch napisanych ponad pół wieku temu tekstów Poula Andersona. Książka będzie zawierać utwory Tau zero oraz Korytarze czasu. Książka trafi do sprzedaży już 12 września, ukaże się w twardej oprawie i będzie liczyć 584 stron.

Zobacz także:

Tau Zero. Korytarze czasu - okładka i opis

Źródło: Vesper

Tau zero

Leonora Christine, wraz z pięćdziesięcioosobową załogą, opuszcza Ziemię z misją założenia kolonii w odległym zakątku kosmosu. Dzięki nowoczesnemu napędowi statek porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości światła, w związku z czym w odczuciu osób obecnych na pokładzie upływ czasu zwalnia, dlatego lot ma zająć zaledwie kilka lat, a nie dekad. Awaria silnika wymusza jednak zmianę pierwotnego planu. Leonora Christine musi wciąż przyspieszać, coraz bardziej zbliżając się do prędkości światła – tau zero. To z kolei oznacza, że na zewnątrz w mgnieniu oka mijają eony i załoga nie tylko brnie w otchłań przestrzeni kosmicznej, ale także pędzi ku nieznanej przyszłości. Poul Anderson, opierając się na popularnych teoriach astrofizycznych, stworzył powieść, która rozbudza wyobraźnię i skłania do refleksji nad naturą wszechświata i jego ogromem.

Korytarze czasu

Ukryte pod powierzchnią ziemi korytarze łączą ze sobą epoki i umożliwiają podróżowanie zarówno ku przeszłości, jak i przyszłości. To przy ich pomocy dwie potężne frakcje toczą odwieczną wojnę o władzę nad czasem i biegiem dziejów ludzkości. W pewnym momencie, za sprawą pięknej i tajemniczej Storm Darroway, w konflikt ten, pozornie mogłoby się wydawać, będący walką dobra ze złem, zostaje wplątany Malcolm Lockridge. Kiedy zamyka się za nim brama do teraźniejszości, ten były komandos odwiedza miejsca oraz ludy znane mu dotąd jedynie z podręczników historii oraz bierze udział w walkach, w których za oręż służą i włócznie, i futurystyczne pistolety energetyczne.