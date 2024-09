Wyniki oglądalności To zawsze Agatha. To jeden z najtańszych seriali aktorskich Marvel Studios?

fot. Marvel Studios

Reklama

Pierwszy odcinek serialu To zawsze Agatha zdobył 9,3 mln wyświetleń na Disney+ w ciągu pierwszych siedmiu dni emisji. Wydaje się to być mniej więcej porównywalne z takimi tytułami jak Percy Jackson i bogowie olimpijscy oraz Gwiezdne Wojny: Akolita. Pierwszy zdobył 13,3 mln wyświetleń w sześć dni, a drugi 11,1 mln wyświetleń w 5 dni.

Mimo to, trudno to ocenić, ponieważ Disney+ bardzo selektywnie podchodzi do publikowanych danych, dotyczących oglądalności. Nie ujawnia ich w przypadku każdego serialu, a jak już to robi, często mierzy statystki na innych odcinkach czasu.

Tak czy owak, na pewno widać, że serial cieszy się sporym zainteresowaniem, choć opowiada o mniej znanej postaci Marvela i niektórzy jeszcze przed premierą przewidywali sromotną porażkę. Czas pokaże, jak statystyki będzie się prezentować w kolejnych tygodniach.

fot. Marvel

To nie wszystko. Warto wziąć pod uwagę, że ponoć To zawsze Agatha według The Hollywood Reporter jest jednym z najtańszych seriali aktorskich Marvel Studios. Dla porównania, Echo kosztowało 40 mln dolarów. Jeśli budżet był mniejszy niż zazwyczaj, wyniki prezentują się tym lepiej.

ROZWIŃ ▼

Ta informacja nie powinna dziwić, ponieważ produkcja opiera się praktycznie w całości na efektach praktycznych, a nie dość kosztownym CGI. Sam Joe Locke przyznał, że na jej potrzeby zbudowano pełne plany zdjęciowe. Jeśli ciekawi was takie szczegółowe omówienie wizualnej strony serialu, to zapraszamy do nowego artykułu: Jak To zawsze Agatha stała się kryminałem. Takich detali w MCU dawno nie było.

Kinowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg IMDb

34. Marvels (2023) – ocena: 5,5