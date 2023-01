Wyrwa - nowy film od Canal+. O czym jest?

fot. Robert Pałka

Wyrwa to nowość od Canal+, w której nie zabraknie tajemniczości i napięcia. Intrygujący thriller przedstawi tragiczny wypadek samochodowy, za którym kryje się szereg niedopowiedzeń. Śmierć, niewierność, tajemnice i jeden zrozpaczony mężczyzna, który weźmie sprawy w swoje ręce - tego możemy spodziewać się po nowej produkcji Bartosza Konopki (znany z W głębi lasu). W rolach głównych: Tomasz Kot, Karolina Gruszka oraz Grzegorz Damięcki.

Wyrwa

Wyrwa - fabuła

Tajemniczy wypadek samochodowy zmienia całkowicie życie Maćka (Tomasz Kot). W zdarzeniu ginie jego żona Janina (Karolina Gruszka). Najprawdopodobniej kobieta popełniła samobójstwo. Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała, że jedzie na delegację do Krakowa. Pomyliła się? A może kłamała? Zrozpaczony mężczyzna wyrusza w podróż, aby rozwiązać zagadkę jej śmierci. Wkrótce trafia na trop niejakiego Wojnara (Grzegorz Damięcki) – aktora, którego podejrzewa o romans ze zmarłą żoną. Od tego momentu pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia się w skomplikowaną zagadkę. Maciej dochodzi do wniosku, że być może w ogóle nie znał kobiety, którą poślubił...

Film Wyrwa ukaże się w kinach 17 marca.