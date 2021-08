Wyrzutki - Francis Ford Coppola odświeżył swój kolejny film. Mamy zwiastun

fot. materiały prasowe

Francis Ford Coppola za namową fanów przystosowuje swoje starsze produkcje do nowej technologii. Niedawno na rynku pojawiło się wydanie 4K Ojca Chrzestnego III, Czasu Apokalipsy oraz Cotton Club. Zaktualizowanej wersji wraz z nowym tytułem doczekali się Wyrzutki, których zwiastun jest już dostępny.

Jak donoszą dystrybutorzy filmowi Studiocanal, Warner Bros. i American Zoetrope, film Coppoli został poddany edycji montażu. Nowa wersja Wyrzutków zawiera odświeżoną ścieżkę dźwiękową oraz kilka dodatkowych scen, które zostały zrekonstruowane z oryginalnych negatywów i poddane obróbce 4K. Według Francisa Forda Coppoli jest to próba przedstawienia filmu w sposób nieco bardziej wierny oryginalnej powieści S.E. Hintona, przez co nowy tytuł produkcji brzmi The Outsiders: The Complete Novel.

Oto zwiastun nowej wersji Wyrzutków.

The Outsiders: The Complete Novel pojawił się po wielu latach spotkań ze studentami, którzy wielokrotnie pytali mnie, dlaczego w filmie brakowało niektórych scen ze wspaniałej książki S.E. Hintona. Te pytania przypomniały mi o mojej inspiracji do filmu – w 1980 roku grupa uczniów w wieku od 12 do 14 lat napisała i poprosiła mnie o jego nakręcenie. Słuchałem wtedy tych młodych fanów i nadal słucham młodych ludzi. Wierzę w ich opinie, więc ta pełna filmowa wersja powieści jest dla nich - wyjaśnił Coppola.

Historia opowiedziana w filmie Wyrzutki ma miejsce w latach 60. w Oklahomie. Skupia się na dwóch rywalizujących ze sobą gangach nastolatków: ''Greasers”, czyli termin odnoszący się do młodych mężczyzn na East Side, biednej części miasta, oraz ''Socs”, skrót od Socials , czyli ''bogatych dzieciaków z Zachodu”. Bójka z przyjacielem Johnnym (Ralph Macchio), zmienia życie głównego bohatera na zawsze. Ponyboy (C. Thomas Howell), nastolatek o dobrym sercu, nieumyślnie przyczynia do śmierci konkurencyjnego członka gangu, przez co chłopcy zaczynają się ukrywać, aby uniknąć aresztowania. Wkrótce Ponyboy i Johnny, wraz z Dallasem (Matt Dillon) i innymi kolegami z Greaser, muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich życiowych wyborów. Podczas gdy niektórzy Greaserzy próbują odkupić swoje winy, innych spotyka tragiczny koniec.

fot. materiały prasowe

Odświeżona wersja historii pojawi się 8 listopada 2021 roku w USA.