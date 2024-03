Wyświetlacze OLED będą tanieć? LG planuje miliardową inwestycję

fot. LG

LG Display, jeden z głównych producentów paneli OLED, wpompuje prawie 1 miliard dolarów w ich wytwarzanie, aby lepiej rywalizować z chińskimi konkurentami. Ogromna inwestycja LG ma na celu zwiększenie produkcji paneli OLED, co ma się przełożyć na około 20% wzrost liczby paneli wyprodukowanych w 2024 w porównaniu do roku ubiegłego. Oznacza to, że firmy technologiczne, takie jak Sony, Samsung, Philips, Panasonic, Hisense i wiele innych, będą mogły zwiększyć zamówienia.

Firma zwiększa udział produktów OLED we wszystkich obszarach biznesowych, od dużych, przez średnie do małych formatów. Oczekuje się, że od 2024 r. dział dużych ekranów rozszerzy swoją bazę klientów, a dział ekranów średniej wielkości planuje rozpocząć masową produkcję produktów OLED dla urządzeń IT. W dziale małych ekranów spodziewamy się wzrostu wolumenu dostaw dzięki wzrostowi mocy produkcyjnych zwiększonych w 2023 r.

– ogłosiło LG w The Korean Times

Dlaczego fani kina, gier i technologii powinni się tym zainteresować? Tak ogromna inwestycja w produkcje może oznaczać dalszy spadek cen telewizorów OLED, za którymi być może w końcu pójdą też wciąż zbyt drogie monitory gamingowe OLED, a także laptopy z takimi wyświetlaczami, które wciąż dostępne są raczej w modelach premium. Zwiększona dostępność prawie zawsze prowadzi do bardziej konkurencyjnych cen.

LG nie jest w tym osamotnione. Rywale tacy jak Samsung i BOE (chiński producent ekranów OLED między innymi dla Huawei czy TCL) również zwiększają produkcję wyświetlaczy OLED, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na oszałamiające efekty wizualne, jakie oferuje technologia OLED. Efekty zwiększonej produkcja paneli OLED przez LG oraz inne firmy powinny zacząć być odczuwalne w portfelach konsumentów w drugiej połowie tego roku.

