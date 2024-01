Przezroczysty telewizor OLED pokazany przez LG

fot. LG

Firmy technologiczne od lat prezentują przezroczyste ekrany o wysokiej rozdzielczości, ale LG rzeczywiście chce wprowadzić je na rynek. Firma reklamuje swój 77-calowy bezprzewodowy wyświetlacz 4K OLED jako produkt premium, który można wręcz niedostrzegalnie wtopić w wystrój wnętrza. Chociaż cena pozostaje nieujawniona, oczekuje się, że będzie obłędnie wysoka.

fot. LG

Telewizor został wykorzystany do prezentacji różnych obrazów i animacji, które jednocześnie pozwalały oglądającym spoglądać poprzez ekran. LG twierdzi, że w ten sposób można stworzyć cyfrowe dzieło sztuki, które uzupełni design pokoju. Niektórzy widzowie zaobserwowali nawet subtelny efekt głębi w obrazie. Signature OLED T może również wyświetlać informacje, takie jak nagłówki wiadomości, aktualizacje pogody i tytuły piosenek wzdłuż dolnej części ekranu, wykorzystując znaną ze smartfonów funkcję always-on display.

fot. LG

Dostępny jest również tryb nieprzezroczysty, który podnosi kontrast poprzez całkiem fizyczne rozwinięcie czarnego materiału za ekranem, zmieniając tym prostym sposobem przezroczysty panel w bardziej klasyczny 77-calowy telewizor OLED. Nie jest jeszcze jasne, jak pod względem jasności ten tryb wypada w porównaniu z konwencjonalnymi OLED-ami od LG.

LG sugeruje, że atrakcyjność przezroczystego telewizora polega na możliwości umieszczenia go w różnych miejscach bez kolidowania z otoczeniem. Na przykład, można go umieścić przed oknem bez zasłaniania widoku lub za jego pomocą podzielić pomieszczenie.

LG Signature OLED T obsługuje bezprzewodową transmisję obrazu i dźwięku za pośrednictwem Zero Connect Box. Moduł ten łączy się z wejściami wideo i audio, przesyłając sygnał do panelu, umożliwiając użytkownikom umieszczenie telewizora centralnie w pomieszczeniu przy jednoczesnym zminimalizowaniu plątaniny kabli. Dodatkowo, urządzenie może być zainstalowane z półkami po jednej lub obu stronach, co zwiększa jego podobieństwo do mebla.

fot. LG

Signature OLED T to efekt wysiłków LG zmierzającego do wyprodukowania telewizora, który estetycznie dopasowuje się do otoczenia. Na targach CES 2021 firma zaprezentowała koncepcję 55-calowego przezroczystego OLED-a, który mógłby wysuwać się w miejscu zanóżka łóżka, a także zastosowała swoją technologię przezroczystego ekranu w oznaczeniach na drzwiach czy szybach.