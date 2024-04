Wywiad z wampirem - zwiastun 2. sezonu. Louis i Claudia w Paryżu

fot. AMC

2. sezon serialu Wywiad z wampirem będzie liczyć 8 odcinków. Do swoich ról powrócili Jacob Anderson (Louis de Pointe du Lac) i Eric Bogosian (Daniel Molloy). W nowej serii w Claudię wciela się Delainey Hayles, która zastąpiła Bailey Bass. W obsadzie znalazł się też Ben Daniels, Assad Zaman (Armand) i Sam Reid (Lestat de Lioncourt).

W sieci pojawił się nowy zwiastun serialu, który możecie zobaczyć poniżej.

Wywiad z wampirem - zwiastun 2. sezonu

Wywiad z wampirem - zdjęcia z 2. sezonu

Wywiad z wampirem (AMC+) – 2. sezon

Wywiad z wampirem - fabuła 2. sezonu

W 2. sezonie tytułowy wywiad nadal trwa, gdy Louis de Pointe du Lac opowiada historię swojego życia dziennikarzowi Danielowi Molloyowi. Nawiązując do krwawych wydarzeń w Nowym Orleanie w 1940 roku, kiedy Louis i nastoletnia Claudia spiskowali, by zabić wampira Lestata de Lioncourta (Sam Reid), Louis opowiada o swoich przygodach w Europie, dążeniu do odkrycia wampirów Starego Świata i paryskiego Théâtre Des Vampires. To również w tym mieście Louis po raz pierwszy spotyka wampira Armanda (Assad Zaman). Ich przelotny romans okaże się mieć druzgocące konsekwencje zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości, a nieugięty Molloy nadal będzie próbował dotrzeć do prawdy ukrytej we wspomnieniach. [oficjalny opis AMC]

Wywiad z wampirem - premiera 2. sezonu 12 maja na amerykańskim kanale AMC. Polska premiera w czerwcu.