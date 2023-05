X-Men '97 - kto jest głównym bohaterem nowego serialu animowanego? Producent potwierdza

fot. materiały prasowe

X-Men '97 to nowy serial animowany, który jest kontynuacją kultowej produkcji o mutantach z lat 90. Sposób animacji ma być podobny do oryginału, ale będzie trochę unowocześniony. Akcja produkcji ma rozpocząć się zaraz po zakończeniu historii z X-Men. W finale cesarzowa Lilandra z Imperium Shi'ar zabrała śmiertelnie rannego Charlesa Xaviera w kosmos, aby go wyleczyć.

W sequelu Storm i Wolverine będą kontynuować działalność X-Men, a Magneto będzie chciał stać się następcą Charlesa Xaviera. Z kolei Sinister podejmie próbę pokonania X-Men raz na zawsze.

Scenarzystą, showrunnerem i producentem wykonawczym X-Men '97 jest Beau DeMayo. Na swoim Twitterze twórca potwierdził, że głównymi protagonistami nowej animacji będą Cyclops i Storm, czyli Scott Summers i Ororo Munroe. Oczywiście w nowym serialu nie zabraknie też takich postaci jak Jean Grey, Rogue, Gambit, Jubilee, Bestia i Charles Xavier.

https://twitter.com/beau_demayo/status/1653852101498503170

Większości postaci głosu użyczą aktorzy, którzy dubbingowali ich w oryginalnej animacji. Nie zabraknie Cala Dodda, który podkładał głos Wolverine'owi. W lutym aktor zdradził, że rozpoczęto prace nad 2. sezonem.

X-Men '97 - kiedy premiera?

1. sezon ma zadebiutować jesienią 2023 roku na Disney+. Ale ze względu na to, że opóźniono premiery kilku innych seriali tej platformy (Ironheart i Echo) pojawiła się plotka, że również emisja tej animacji zostanie przesunięta nawet na 2024 rok. Beau DeMayo nie potwierdził, ani nie zaprzeczył tym doniesieniom. Natomiast warto pamiętać, że X-Men '97 nie są częścią MCU.