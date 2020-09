Xbox Game Pass - Destiny 2, Resident Evil 7 i inne gry wkrótce trafią do usługi

Bungie

Wrzesień przyniesie solidne wzmocnienie usługi Xbox Game Pass i do cyfrowej biblioteki gier trafi kilka naprawdę interesujących produkcji. Abonenci zagrają m.in. w Destiny 2 wraz z rozszerzeniami Twierdza Cieni i Porzuceni, przerażające Resident Evil 7 oraz debiutujące na rynku Crusader Kings III. Oprócz tego warto wspomnieć również, że 3 i 10 września zadebiutują kolejne odcinki Tell Me Why, epizodycznej przygodówki od studia Dontnod Entertainment.

Tak prezentuje się pełna rozpiska Xbox Game Pass na pierwszą połowę września 2020 roku.

Crusader Kings III (PC) – już dostępne

The Jackbox Party Pack 4 (Xbox One) – od 3 września

Resident Evil 7 (PC + Xbox One) – od 3 września

Tell Me Why: Chapter Two (PC + Xbox One) – od 3 września

Touhou Luna Nights (PC + Xbox One) – od 3 września

World War Z (PC) – od 3 września

Star Renegades (PC) – od 8 września

Disgaea 4 Complete+ (PC) – od 10 września

Hotshot Racing (Xbox One) – od 10 września

Tell Me Why: Chapter Three (PC + Xbox One) – od 10 września

Destiny 2: Shadowkeep + Forsaken (Xbox One) – wkrótce

Cztery gry opuszczą zaś we wrześniu usługę. Będą to:

NBA 2K20 (Xbox One) – 1 września

Red Dead Redemption 2 (Xbox One) – 7 września

Gonner: Blueberry Edition (PC + Xbox One) – 15 września

Jump Force (Xbox One) – 15 września