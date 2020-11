Xbox Game Pass Ultimate z dodatkową korzyścią. Miesiąc Disney+ gratis dla abonentów

Disney

Niedawno w mediach społecznościowych Xbox Game Pass opublikowano grafikę, która przedstawiała bohaterów serialu The Mandalorian. Towarzyszył jej dopisek wskazujący na to, że ich obecność na profilu nie jest przypadkiem. Teraz wiemy już o co chodziło: Microsoft poinformował o nowej korzyści dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate i jest nią trzydziestodniowy dostęp do Disney+. Oferta dotyczy wyłącznie nowych użytkowników z wybranych regionów.

Niestety wśród nich nie ma Polski, co jednak nie powinno dziwić - Disney+ w dalszym ciągu nie jest dostępne w naszym kraju i nie wiadomo kiedy się to zmieni.

https://twitter.com/XboxGamePass/status/1325849610737209344

Przypominamy również, że dziś usługa Xbox Game Pass Ultimate połączyła się z EA Play. Abonencie otrzymali dostęp do ponad 90 produkcji z katalogu amerykańskiego wydawcy, w tym m.in. udane Star Wars Jedi: Upadły zakon.