Xbox kolejnej generacji już w 2026 roku?

Sony i Microsoft dwie ostatnie generacje konsol wprowadzały na rynek z grubsza w tym samym czasie, ale najnowsze przecieki sugerują, że amerykański gigant rozważa wcześniejsze wejście na rynek. Szybszy start w nową generację konsol może być ryzykowny choćby pod względem technologicznym, ale nie byłby to pierwszy raz.

Źródła poinformowały YouTubera i znanego leakera RedGamingTech, że Microsoft mógł znacznie przyspieszyć plany wydania konsoli Xbox nowej generacji. Jeff Grubb, inny znany leaker, otrzymał podobne informacje.

Wewnętrzne dokumenty Microsoftu, które wyciekły we wrześniu podczas sądowej bitwy firmy z FTC, kreśliły plany wydania następnej konsoli Xbox w 2028 roku. Jednak najnowsze przecieki sugerują, że sprzęt może pojawić się już w 2026 roku. Wydaje się, że nikt nie ma informacji na temat planów Sony dotyczących PlayStation 6, ale potencjalna premiera nowej konsoli Xbox już w 2026 roku mogłaby znacznie wyprzedzić Sony, które na razie planuje wypuszczenie PS5 Pro.

Dokument z wrześniowego przecieku według szefa Xboxa Phil Spencer był już wtedy nieaktualny. Wynikało z niego, że Microsoft miał wybierać między procesorem opartym na ARM a procesorem x64 wykorzystującym nadchodzącą architekturę Zen 6 od AMD. Prawdopodobnie Zen 6 będzie już na rynku w 2028 roku, ale w 2026 jeszcze nie będzie gotowy, dlatego też, jeśli kolejny Xbox używałby nowej obecnie, ale w 2026 nie będącej już nowinką technologiczną architektury Zen 5.

Wcześniejsza premiera nowej konsoli nie zmieniłaby jednak planu Microsoftu dotyczącego opracowania procesora graficznego opartego na RDNA 5 lub licencjonowania od AMD tej architektury. Co więcej, firma nadal mogłaby wykorzystywać silną integrację z chmurą, funkcje wspomagające twórców treści oraz Neural Processing Unit do obciążeń opartych na uczeniu maszynowym. Mówi się również, że PlayStation 5 Pro wykorzystuje sprzęt do uczenia maszynowego do skalowania obrazu, więc wykorzystanie AI może stać się standardem w kolejnej generacji konsol.

Microsoft z wielu powodów może chcieć przeskoczyć na następną generację sprzętu, zamiast reagować bezpośrednio na PS5 Pro. Taka taktyka tmoże być próbą powtórzenia sukcesu konsoli Xbox 360, która pojawiła się na rynku rok wcześniej niż PlayStation 3 i była o 200 dolarów tańsza. Xbox 360 przejął również inicjatywę w zakresie ustanawiania standardów dla tej generacji, zmuszając Sony do kopiowania rozwiązań, takich jak osiągnięcia i niektóre funkcje na poziomie systemu operacyjnego. Potężna konsola Xbox nowej generacji z innowacyjnymi funkcjami może zmusić Sony do nadrabiania tych zaległości tuż przed wypuszczeniem PS6 na rynek.