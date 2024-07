Marvel

Reklama

Deadpool & Wolverine wkroczy do kin w tym tygodniu, na co fani Marvela wyczekiwali z niecierpliwością. Być może oczekiwania będą jeszcze większe, skoro pojawiające się w ostatnich miesiącach plotki najprawdopodobniej się nie spełnią. W wywiadzie dla GamesRadar+, producentka wykonawcza filmu, Wendy Jacobson, powiedziała, że Marvel puścił pewne plotki mające zmylić fanów i dochować tajemnicy. Dotyczy to zarówno tych informacji przekazanych osobiście, jak i pojawiających się w sieci.

- Nie mogę potwierdzić, ani zaprzeczyć jakimkolwiek występom w tym filmie, ale mogę powiedzieć, że w przypadku postaci zawsze zależało nam na tym, aby nic nie wyglądało na chwyt marketingowy. Każdy, kto się pojawia, ma kluczowe znaczenie dla fabuły lub początek, rozwinięcie i zakończenie swojego wątku. Musieliśmy nad tym popracować grupowo, aby zobaczyć, kto pasuje, a kto nie.

fot. Empire

Ryan Reynolds niejako potwierdził, że wszelkie teorie internetowe nie zdradziły najbardziej kluczowych momentów filmu. Przy tym nie ukrywał zaskoczenia.

Stan Lee - O matko, są w tym pewne niespodzianki, które o dziwo nie wyszły ani nie są jeszcze w sieci, dzięki Bogu. Ale myślę, że w tym filmie są takie rzeczy, którepokochałby na 100 procent.

Deadpool & Wolverine - kim w końcu jest Ladypool?

Niedawno podsumowaliśmy dla was plotki krążące wokół MCU. Wśród nich kwestią sporną jest tożsamość aktorki grającej żeński wariant tytułowego bohatera, Ladypool. Choć aktualnie fani najbardziej wierzą w teorię, że głosu użycza żona Reynoldsa, Blake Lively, wcześniej krążyły pogłoski o występie Taylor Swift. Złe wieści dla fanów piosenkarki - to z pewnością się nie wydarzy. Potwierdził to portal Entertainment Weekly, a teraz odniósł się do tego sam Reynolds w rozmowie z E! News.

- Powiem raz na zawsze z kwestią występu Taylor, ponieważ jest naszą przyjaciółką - to nie jest w tym filmie. Jednak zawsze mówię, że jeśli ktokolwiek miałby przejąć rolę Deadpoola, właściwie Taylor byłaby naprawdę dobra. Bo to jest supermoc, którą nie wiem, czy często pokazuje: jest jedną z najzabawniejszych osób, jakie kiedykolwiek spotkałem.

fot. IMDb

Fani wymyślili jeszcze jedną, dość zabawną teorię - Ladypool okaże się być sam... Ryan Reynolds, ale w żeńskiej formie. Podczas jednej z konferencji prasowej, Hugh Jackman sam poruszył ten temat, nazywając plotkę "jego ulubioną fanowską teorią". Z kolei odtwórca Wade'a Wilsona zanegował ją już wcześniej, rozmawiając z Access Hollywood.

- Nie wiem, jak miałbym to zrobić z moimi biodrami, nie umiałbym tak chodzić, nawet gdyby to miało uratować mi życie. Moje ramiona są absurdalnie szerokie do takiego kostiumu, więc nie, to nie ja.

Jednocześnie aktor próbował przekonać dziennikarza, że on sam nie wie, kim Ladypool jest. Chociaż jej tożsamość poznamy dopiero pod koniec tygodnia, możemy przyjrzeć się Funko Popowi, którego zdjęcie wyciekło do sieci.

ROZWIŃ ▼

Polacy będą mogli obejrzeć Deadpool & Wolverine już 25 lipca na pokazach przedpremierowych. Oficjalna premiera filmu nastąpi dzień później.