Jak zabić "nieśmiertelnego" wroga X-Menów? Oto przepis: jest tu lobotomia i ukąszenie Drakuli

Wczoraj donosiliśmy Wam o wydarzeniach z zeszytu Dark Ages #6, w którym Wolverine z alternatywnej rzeczywistości stracił życie w pojedynku z Cyclopsem, zamieniając się później w szkielet - więcej o tej sytuacji przeczytacie w tym miejscu. Składa się jednak tak, że w tym samym komiksie zginął wydawałoby się nieśmiertelny wróg X-Menów, Apocalypse. Przepis na jego zabicie obejmuje kilka etapów.

W świecie Dark Ages En Sabah Nur stał się prawdziwym tyranem, który dzięki mocom Purple Mana przejął mentalną kontrolę nad wieloma postaciami z Iron Manem na czele, próbując również uwolnić uśpionego we wnętrzu naszej planety złoczyńcę Unmakera. Grupa herosów postanowiła raz na zawsze rozprawić się z antagonistą.

I tak Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta najpierw stworzyła pole siłowe, które ograniczyło Apocalypse'owi korzystanie ze swoich zdolności. Następnie Nightcrawler, posiłkując się teleportacją, zerwał z ciała wroga jego słynną zbroję. Do gry wkroczyła później Moon Girl, fundując przeciwnikowi coś na kształt lobotomii i doprowadzając do utraty przez niego kontroli nad własnym ciałem. W finałowym etapie tej batalii Drakula ukąsił Apocalypse'a, z miejsca zamieniając go w wampira, co umożliwiło Blade'owi odcięcie złoczyńcy głowy. Łowca wampirów nie byłby jednak sobą, gdyby nie upiekł dwóch pieczeni na jednym ogniu... Zobaczcie sami:

