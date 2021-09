X-Men - oto nowy, obrzydliwy pożeracz światów. Jest groźniejszy niż sam Galactus

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Dom Pomysłów w wydanym na amerykańskim rynku wczoraj zeszycie Hellions #15 wprowadził do swojego uniwersum nowego pożeracza światów. Amino Fetus miał być docelowo najpotężniejszą broni armii złoczyńcy Tarna the Uncaringa, jednak antagonista szybko zdał sobie sprawę, że monstrum zagraża nie tylko mu samemu, ale i całemu kosmosowi.

Sposób działania Amino Fetusa przywodzi na myśl odwieczną krucjatę Galactusa: potwór pożera swoje ofiary, by później, realizując napędzający go cykl zniszczenia, konsumować czas i przestrzeń. Każdy kęs doprowadza tak do zwiększenia jego rozmiaru i poziomu mocy, jak i wyrastania na jego plecach mniejszych wersji siebie - wszystkie dążą do pożerania czasu.

Tak prezentuje się nowa istota:

Hellions #15 - plansze

Koniec końców Tarn zdecydował się wrzucić Amino Fetusa do wnętrza czarnej dziury - jest to jedyny sposób na zatrzymanie cyklu zniszczenia istoty. Zwraca się również uwagę, że potwór jest niebezpieczniejszy od Galactusa; jego działania mogą bowiem doprowadzić do całkowitego zniszczenia uniwersum.