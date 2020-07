Yakuza: Like a Dragon z angielskim dubbingiem. Oto nowy zwiastun gry

SEGA

Yakuza: Like a Dragon to kolejna odsłona popularnego, japońskiego cyklu. Wprowadzi ona jednak sporo zmian do serii – poczynając od nowego bohatera, a na zupełnie innym modelu walki kończąc. Tym razem dynamiczne starcia w czasie rzeczywistym zostaną zastąpione przez turowe pojedynki rodem z klasycznych gier jRPG. Nowością będzie też… obecność angielskiego dubbingu. Przypominamy, że poprzednie części (poza „jedynką” na PS2), dostępne były z japońskimi głosami i angielskimi napisami.

Z próbką umiejętności anglojęzycznych aktorów możecie zapoznać się na nowym zwiastunie gry. Fani serii liczą, że w nadchodzącej produkcji powróci Mark Hamill. Aktor w pierwszej części udzielał głosu Goro Majimie.

Ujawniono również, że Yakuza: Like a Dragon na PlayStation 4 doczeka się też darmowej aktualizacji do wersji PS5. Ta ma pojawić się "jakiś czas po premierze".