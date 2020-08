Yakuza: Like a Dragon - kiedy premiera na zachodzie? Jest data i nowy zwiastun

SEGA

Koniec spekulacji. Wiemy już, kiedy na zachodnie rynki, w tym do Polski, trafi gra Yakuza: Like a Dragon. Firma SEGA poinformowała, że wszyscy zainteresowani tym tytułem gracze powinni wyczekiwać 13 listopada. To właśnie tego dnia na sklepowych półkach pojawi się ta produkcja, która, co warto przypomnieć, w Japonii zadebiutowała w styczniu tego roku i cieszy się całkiem dobrym ocenami (38/40 według magazynu Famitsu).

To jednak nie wszystkie informacje, które postanowiła przekazać SEGA. W informacji prasowej znalazła się również wzmianka, że tytuł ten będzie dostępny w dniu premiery także na konsoli Xbox Series X. Oznacza to, że nowa generacja urządzeń Microsoftu powinna zadebiutować w zbliżonym terminie. Już wcześniej pojawiały się plotki, że XSX pojawi się 13 listopada, ale do tej pory nikt tego oficjalnie nie potwierdził.

Zobaczcie też nowy zwiastun gry.

W Yakuza: Like a Dragon zagramy na PC, Xbox One i Xbox Series X, a także PlayStation 4. Ta ostatnia wersja ma doczekać się jakiejś formy aktualizacji do PS5 w późniejszym terminie, jednak na ten moment brak jest jakichkolwiek szczegółów.