Twitterowicz zbudował dla babci retromaszynę do komunikowania się z wnukami

Źródło: Twitter / @mrcatacroquer

Choć z biegiem lat poziom cyfrowego wykluczenia najstarszych pokoleń sukcesywnie spada, wciąż wiele osób w sile wieku nie dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do sprawnego komunikowania się w sieci. Jedną z nich jest 96-letnia babcia Manuela Lucio Dallo, twitterowicza publikującego pod nickiem @mrcatacroquer. Z powodu szalejącego koronawirusa oraz postępującej wady słuchu kobieta nie jest w stanie utrzymywać kontaktu z wnukami. Restrykcje pandemiczne uniemożliwiły swobodne poruszanie się po Hiszpanii, a przez telefon kobieta nie jest w stanie usłyszeć najbliższych.

Na szczęście Dallo znalazł sposób na rozwiązanie tego problemu. Zaprojektował maszynę do komunikacji głosowo-tekstowej Yayagram, która w prosty sposób wprowadziła jego babcię do świata komunikatorów internetowych. Yayagram łączy ze sobą technologię cyfrową oraz analogową. Sprzęt powstał w oparciu o mikrokomputer Raspberry Pi 4 sparowany z tanim mikrofonem, drukarką termiczną oraz kilkoma gniazdami audio służącymi do wybierania połączenia.

Zasady funkcjonowania urządzenia są proste – babcia Dallo wpina kabel do złącza przypisanego do konkretnego wnuka, przytrzymuje duży guzik nagrywania i rozpoczyna nadawanie wiadomości głosowej. Następnie oprogramowane przesyła plik do wybranego wnuka za pośrednictwem aplikacji Telegram.

Komunikacja w drugą stronę odbywa się w odmienny sposób. Wnuczęta piszą do babci wiadomości tekstowe, które maszyna drukuje na papierze wykorzystywanym w kasach fiskalnych.

Dallo postawił na Telegram jako nośnik wiadomości, gdyż ten dał mu większą swobodę w projektowaniu autorskiej aplikacji niż np. konkurencyjny WhatsApp. Według niego taki sposób komunikacji sprawdza się o wiele lepiej niż rozmowy głosowe bądź wideoczaty, gdyż daje rozmówcą większą niezależność. Yayagram pozwala odpowiadać i nadawać wiadomości o takiej porze, która najlepiej odpowiada każdemu uczestnikowi rozmowy.