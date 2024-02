Young Avengers - Cassie Lang może być częścią tej grupy superbohaterów. Co na to Kathryn Newton?

Fot. Marvel

Kathryn Newton zadebiutowała w uniwersum Marvela jako Cassie Lang, córka Ant-Mana. Kwantomania pokazała tę buntowniczą, sprytną nastolatkę w akcji, a w filmie Marvels wspomniała o niej Kamala Khan. Wszystko wskazuje na to, że Cassie dołączy do grupy Young Avengers, którą Ms. Marvel zaczęła tworzyć. Co o tym sądzi Newton?

Young Avengers - Kathryn Newton o przyszłości Cassie Lang

Newton udzieliła wywiadu dla The Hollywood Reporter w ramach kampanii promującej jej najnowszy film, Lisa Frankenstein. Tam została również zapytana o postać Cassie Lang oraz jej udział w Young Avengers. Czy aktorka od początku wiedziała, że dołączenie do tej grupy było brane pod uwagę?

Iron Mana - W uniwersum Marvela, masz na to nadzieję. Dorastałam oglądająci myślę, że dojrzewałam z tym bohaterem. Więc mam nadzieję, że Cassie Lang będzie rozwijać się wraz z widownią - moimi rówieśnikami albo jeszcze młodszymi osobami, które obejrzały Kwantomanię. Więc jeśli dostanę możliwość kontynuowania historii, wspaniale będzie zostać częścią pokolenia, które dorasta z filmem. To tak ogromna część mojego życia. Z wielką chęcią wróciłabym do pracy z Marvel Studios.

Oprócz Cassie oraz Kamali Khan, najprawdopodobniej do ekipy dołączy Kate Bishop, którą Ms. Marvel odwiedziła w filmie Marvels. Mówi się także o zaangażowaniu Ironheart.

Kim są Young Avengers? Historia, członkowie, moce

Warto zacząć od tego, że nazwa odnosi się do dwóch drużyn superbohaterskich, a nie jednej. Pierwsza z nich zadebiutowała w kwietniu 2005 roku w zeszycie "Young Avengers" #1, a jej twórcami byli Allan Heinberg i Jim Cheung. Została zatem wprowadzona po komiksowym wydarzeniu Avengers Disassembled, w wyniku którego oryginalni Avengersi rozpadli się po ataku Scarlet Witch.

Ant-Man i Osa: Kwantomania oraz Marvels są już dostępne na Disney+.