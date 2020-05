YouTube pozwoli podzielić filmy na rozdziały

Zdjęcie: Pixabay

YouTube przeszedł ogromną metamorfozę od momentu swojej premiery. Dziś znajdziemy na nim zarówno śmieszne, mało angażujące treści, jak i pełnometrażowe filmy dokumentalne, listy muzyczne, wywiady czy podcasty. Aby ułatwić nawigację po nagraniach o dużej złożoności i różnorodności, platforma wdrożyła system rozdziałów, który umożliwi podzielenie filmów na mniejsze segmenty.

Na przestrzeni lat twórcy zdążyli wypracować metody porządkowania złożonych treści. Jedni publikują swoje materiały w odcinkach, inni dodają znaczniki czasowe w opisie. Ta druga metoda nie zbyt wygodna, gdyż wymusza nieustanne przewijanie strony, jeśli np. przeglądamy zbiorczą listę utworów muzycznych, co jest szczególnie uciążliwe w przypadku korzystania z serwisu w aplikacji mobilnej. Segmentacja nagrań ma ułatwić ten problem. Działanie nowego narzędzia zaprezentowano na krótkim materiale demonstracyjnym:

YouTube stawia tylko kilka prostych wymagań związanych z tworzeniem rozdziałów. Pierwszy fragment musi zaczynać się na początku nagrania, materiał musi być podzielony na co najmniej trzy części, a każda z nich musi trwać nie krócej niż 10 sekund. Filmy nie będą dzielone automatycznie, to twórca musi zadbać o ich skonfigurowanie. Warto zauważyć, ze do każdego z rozdziałów można przypisać unikalny tytuł, aby ułatwić znalezienie interesującego nas fragmentu.

Nowa funkcja dostępna jest w webowej odsłonie serwisu oraz w aplikacja YouTube na Androida oraz iOS-a.