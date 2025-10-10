placeholder
Kto zagra agentkę w nowym Z archiwum X? Jest nazwisko

Według najnowszych nieoficjalnych doniesień w jednej z głównych ról rebootu Z archiwum X, którym zajmuje się Ryan Coogler​, zobaczymy Danielle Deadwyler.
Magda Muszyńska
Tagi:  Z Archiwum X 
obsada reboot
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Z Archiwum X Fot. Materiały prasowe
Na początku 2025 roku potwierdzono, że rebootem Z archiwum X zajmie się Ryan Coogler (Sinners). Reżyser stwierdził, że zanim przystąpi do prac na trzecią częścią Czarnej Pantery, poświęci czas na nowy serial. Obiecywał, że odcinki będą naprawdę straszne. Ponadto twórca wspominał też, że rozmawiał z Gillian Anderson o powrocie do roli. Natomiast reboot ma mieć nową obsadę.

Danielle Deadwyler w głównej roli rebootu Z archiwum X?

Według Nexus Point News, Danielle Deadwyler prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do serialu jako "jedna z głównych badaczy, której postać będzie partnerować agentowi płci męskiej". Na razie trzeba traktować tę informację jako plotkę.

Aktorka znana jest z takich produkcji, jak Stacja Jedenasta, TillKontrola bezpieczeństwaZemsta rewolwerowcaLekcja gry na pianinie czy serialu Paradise Lost

fot. Netflix // Danielle Deadwyler w "Kontroli bezpieczeństwa"

Przypomnijmy, że serial Z Archiwum X opowiadał o parze agentów FBI, którzy mieli za zadanie badać nierozwiązane sprawy, zazwyczaj związane z nadprzyrodzonymi lub pozaziemskimi elementami. Serial był emitowany w latach 1993- 2002 roku, a następnie powrócił w 2016 roku na kolejne dwa sezony.

Źródło: comicbookmovie.com

