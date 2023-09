Z ekranu na planszę: wkrótce premiera gry Assassin's Creed: Brotherhood of Venice

Portal Games

Assassins Creed: Brotherhood of Venice to kooperacyjna gra planszowa oparta na kultowej grze wideo, która zabiera graczy do renesansowej Wenecji, aby wypełnić pełne skradania i ucieczek sekretne misje.

Gracze wcielają się w drużynę asasynów. Będą musieli zmierzyć się z 26 misjami pełnymi skradania, ucieczek przed patrolami, bezpiecznych kryjówek, starć ze strażnikami, niedostępnych przejść… i tajemniczych kopert z sekretną zawartością.

Polskim wydawcą gry Assassins Creed: Brotherhood of Venice jest Portal Games. Planowana data premiery gry to 12 października.

Zawartość gry to:

5 plastikowych figurek

118 tekturowych figurek

2 duże kafle planszy

4 średnie kafle planszy

35 małych kafli planszy

22 kości

4 plansze Asasyna

1 plansza Wroga

1 plansza Kompasu

1 plansza Kwatery

180 dużych kart (70x120mm)

208 małych kart (44x67 mm)

24 karty Posiłków Wroga (44x67 mm)

67 plastikowych znaczników

5 podstawek na plastikowe figurki

70 podstawek na tekturowe figurki

ponad 50 żetonów

35 separatorów

6 tajnych kopert z zawartością misji

3 arkusze z 70 naklejkami

1 instrukcja

1 księga Kampanii

W sklepie wydawcy w przedsprzedaży dostępny jest bonus, czyli 20 dodatkowych kości: po 4 kości na gracza ze specjalną teksturą zastępujące uniwersalne białe kości z pudełka oraz dodatkowe 4 czerwone kości do testów Wykrycia.