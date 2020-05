Zabawa w chowanego - film Sekielskich dostępny do obejrzenia online

Zabawa w chowanego to kolejny film braci Sekielskich opowiadający o pedofilii w Kościele. 16 maja film trafił do serwisu YouTube i dostępny jest do obejrzenia w całości za darmo.

Podobnie jak w poprzedniej produkcji Braci Sekielskich, poruszony zostanie temat pedofilii wśród duchownych. Znajdzie się w filmie wiele wątków, których nie udało się zmieścić w Tylko nie mów nikomu. Film dokumentalny miał mieć premierę w styczniu, ale potem przeniesiono ją na marzec 2020 roku. Wówczas wybuchła pandemia koronawirusa i premiera ponownie została opóźniona. Ostatecznie film Zabawa w chowanego dostępny jest już w serwisie YouTube na kanale SEKIELSKI.

Zabawa w chowanego - cały film