Zabawa w chowanego - zwiastun filmu o pedofilii w Kościele. Kontynuacja Tylko nie mów nikomu

Zabawa w chowanego to kolejny film braci Sekielskich opowiadający o pedofilii w Kościele. Pierwszy zwiastun pokazuje, co przygotowali twórcy i na co powinni przygotować się sami widzowie.

Film dokumentalny miał mieć premierę w styczniu, ale potem przeniesiono ją na marzec 2020 roku. Wówczas wybuchła pandemia koronawirusa i premiera ponownie została opóźniona.

Ostateczna data premiery Zabawy w chowanego to 16 maja 2020 roku o 10:00. Będzie można go obejrzeć za darmo na YouTube.

Zabawa w chowanego - zwiastun