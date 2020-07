Zabójcza broń 5 - Danny Glover o szczegółach prawdopodobnej kontynuacji

fot. Warner Bros

Pogłoski o Zabójczej broni 5 krążą w Hollywood od 2008 roku. Podobno Shane Black, autor tekstu pierwszej części serii napisał scenariusz do kolejnej odsłony i czekał aż gwiazdy cyklu, Mel Gibson oraz Danny Glover i reżyser filmów z franczyzy Richard Donner dołączą do projektu.

W styczniu mówiono, że producent Dan Lin potwierdził plany na kontynuację. W nowym wywiadzie Variety spytało o to Danny'ego Glovera.

W styczniu odbyła się rozmowa na ten temat. Nie chcę zdradzać fabuły scenariusza, który czytałem, ale odkryłem, że ma ona duże znaczenie dla pewnych współczesnych nam wydarzeń. (...) Tak, potwierdzam, mówi się o tym, są plany.

Zapytany o to, czy jest chętny do powrotu do franczyzy, Glover odparł:

Tak. Scenariusz mi się podobał. Mogę tylko zdradzić, że jest to naprawdę niezwykłe. Jeśli Zabójcza broń w jakiś sposób przyczyni się do lepszego zrozumienia pewnych kwestii... Byłoby to interesujące. Zobaczyć, jak to wszystko uwzględnia ramy gospodarcze, polityczne, wszystko, w czym się znajdujemy. Zwłaszcza w kontekście społeczności dotkniętych policyjną przemocą, policyjnymi standardami, siłą.

Czekamy na kolejne informacje na temat rozwoju prac nad produkcją i powrotu ikonicznego duetu.