Dwayne Johnson vs Zachary Levi. Chodzi o "sabotowanie" Shazama! 2

W świetle ostatniego raportu The Wrap, według którego Dwayne Johnson sabotował filmy DC, pojawił się spór o niezrealizowaną scenę po napisach z filmu Shazam! Gniew bogów. O co chodzi?

David F. Sandberg, reżyser Shazama! 2, zdradził The Hollywood Reporter, że zrezygnowano z oryginalnej sceny po napisach na trzy dni przed planowanym kręceniem zdjęć. Za to Zachary Levi, gwiazda filmu, powiedział że mieli się w niej pojawić Hawkman i Cyclone. Członkowie Justice Society mieli zaprosić superbohatera do swojej drużyny.

Shazam! 2 - Dwayne Johnson vs Zachary Levi

Plan nie został jednak zrealizowany. Według raportu The Wrap to Dwayne Johnson nie pozwolił na wykorzystanie aktorów z Black Adama - jako producent filmu miał takie możliwości. Co więcej, aktor miał także nie zgodzić się na to, by Shazam pojawił się w jego produkcji, choć postacie są ze sobą związane w komiksach.

Po publikacji tego artykułu, Zachary Levi udostępnił go na swoim Instagramie, co fani uznali za potwierdzenie raportu The Wrap. To z kolei wywołało lawinę negatywnych komentarzy wobec aktora. Niektórzy uważali, że w ten sposób próbuje obwinić Dwayne'a Johnsona za słabe wyniki Shazama! 2 w box office i na Rotten Tomatoes.

Shazam! Gniew bogów

Shazam! 2 - Zachary Levi nie wini nikogo za słabe wyniki?

Zachary Levi odpowiedział na te zarzuty podczas transmisji na żywo na Instagramie. Stwierdził, że nikogo nie wini za porażkę Shazama! 2. Dodał, że poruszył temat członków Justice Society, ponieważ nie chciał być obwiniany za coś, na co nie miał wpływu. Jako fan komiksów pragnął dać fanom jak najwięcej crossoverów.

Słuchajcie, nikogo nie obwiniałem. Nie ma ani jednej osoby, którą obwiniłabym za to, jak poradził sobie nasz film.

Powodem, dla którego się tym podzieliłem, nie było to, że chciałem kogokolwiek obwinić za cokolwiek. Po prostu nie chciałem sam być obwiniany za coś, co było poza moją kontrolą. Jako lider, obrońca mojej rodziny, wszystkich związanych ze stworzeniem Shazama... robiliśmy wszystko, co mogliśmy, by walczyć dla was, fanów.

