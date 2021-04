Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - operator o slow motion i pracy ze Snyderem

materiały prasowe

Charakterystycznym elementem stylu Zacka Snydera jest częste realizowanie scen w zwolnionym tempie, znanym jako slow motion. W Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera mieliśmy tego naprawdę sporo i wyliczono nawet, że aż 10.35% całego filmu nakręcono za pomocą spowolnienia kamery.

Fabian Wagner, operator filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera w jednym z wywiadów zdradził, że jest pod wrażeniem końcowego efektu i podekscytowany jest faktem, że fani wreszcie otrzymali pełną wizję Snydera. Odniósł się także do kwestii slow motion i w rozmowie z IndieWire zdradził, że była to świadoma decyzja. Zauważył, że oglądając film Zacka Snydera trzeba mieć tego świadomość, że takich scen będzie dużo. Odniósł się także do współpracy z twórcą:

To ciekawa współpraca - wspomina operator. Zawsze byłem fanem filmów Zacka i jego dotychczasowego operatora, Larry'ego Fonga. Jest to bardzo kreatywny reżyser z oczywiście głową pełną pomysłów. On jest prawdziwym kreatorem trendów. Kiedy spotkałem się z nim pierwszy raz, przygotował scenorys do całego filmu. Jest także świetnym artystą, jeśli chodzi o rysowanie. Przeprowadził mnie przez cały film. Wie, czego chce, ale jest też bardzo otwarty na inne pomysły i słucha ciebie.

Zack Snyder ogłosił także zbiórkę pieniędzy dla Amerykańskiej Fundacji Zapobiegania Samobójstwom. Wystartowała specjalna aukcja, na której można kupować zrealizowane przez Zacka Snydera oprawione i podpisane przez reżysera zdjęcia bohaterów filmu. To nie pierwszy raz, kiedy społeczność towarzysząca Snyderowi, wspiera fundację zapobiegającą samobójstwom w USA. Więcej informacji znajdziecie w linku udostępnionym przez reżysera:

Reżyser opublikował w sieci także plakat promujący wydarzenie Justice Con 2021. Jest to połączenie jego Ligi Sprawiedliwości oraz nachodzącego filmu Armia umarłych zrealizowanego dla Netflixa. Poniżej także grafika koncepcyjna przedstawiająca Darkseida. Zobaczcie:

