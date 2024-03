Zack Snyder o serialu 300. Chciałby wprowadzić homoerotyczne elementy?

Fot. Materiały prasowe

Zack Snyder pojawił się w podcaście Joe Rogana. Rozmawiali między innymi o homoerotycznych elementach w życiu spartańskiego wojownika. Prowadzący w pewnym momencie spytał, czy filmowiec myślał o wprowadzeniu takich wątków w 300. Snyder wyjaśnił, dlaczego nie było ich w filmie 300, ale dodał, że mogłyby się pojawić w serialu.

Zack Snyder o serialu 300

To książka Franka; zrobiłem to, co napisał Frank. Jednak teraz, patrząc wstecz, rozmawialiśmy o stworzeniu serialu, w którym naprawdę chciałem przedstawić ten temat, ponieważ myślę, że jest ważny. Jeśli będziemy rozszerzać uniwersum 300, to chciałbym wprowadzić te elementy, ponieważ myślę, że to wciąż wstrząsające dla ludzi - kiedy myślisz, że wiesz, co czujesz względem serialu, obrócę to o 180 stopni.

Jeszcze wcześniej w rozmowie Zack Snyder omawiał homoerotyczny wydźwięk 300:

300 to pod pewnymi względami jeden z najbardziej gejowskich filmów, jakie kiedykolwiek powstały. Jest niesamowicie - wręcz obsesyjnie - skupiony na mężczyznach. Naprawdę czujesz od niego silną męską energię. Może to była po prostu moja interpretacja, ale podczas robienia researchu i prób zrozumienia spartańskiej kultury, ta energia tam była. Ważne było, by upewnić się, że w sposobie, w jaki mężczyźni wchodzili ze sobą w interakcje, widać było tą instynktowną seksualność. Niezależnie od tego, czy chcesz przyznać, że ona tam jest.

Zainteresowanie wzbudziła także ta wypowiedź Zacka Snydera o spartańskich wojownikach, dostających pod swoje skrzydła trzynastoletnich chłopców, dla których jego zdaniem byli zarówno nauczycielami, jak i kochankami:

