300: ile trenował aktor, zanim stanął przed kamerą? "Podobało mi się to, że robiłem formę i mi za to płacili"

Michael Fassbender to aktor znany między innymi z takich produkcji jak X-Men: Pierwsza klasa, Bękarty wojny, Zniewolony czy Wstyd. Jednak niektórzy widzowie mogli zapomnieć, że wystąpił także w filmie 300 z 2007 roku jako Stelios. Po wielu latach, podczas obszernego wywiadu z Vanity Fair, opowiedział o swoich doświadczeniach z planu. Możecie zobaczyć poniżej, jak wspomina tę rolę.

300: ile trenował aktor, zanim stanął przed kamerą?

Jeśli chodzi o 300, to myślę, że trenowaliśmy przez dziesięć tygodni, zanim stanęliśmy przed kamerą. A ponieważ film był tak skupiony na fizyczności, to miałem może ze trzy kwestie. Bycie w formie było kluczowe. Ale tak, podobało mi się to, że robiłem formę i mi za to płacili.

Możecie także zobaczyć w tym artykule, co Michael Fassbender miał do powiedzenia o roli Magneto w rozmowie z Vanity Fair. Aktor żartobliwie podsumował, że złoczyńca Marvela potrzebował, by ktoś go przytulił.

