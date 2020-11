James Bond online - pełna kolekcja filmów w HBO GO! Znamy datę

HBO GO

To już pewne informacja - 1 grudnia 2020 roku na platformie HBO GO pojawi się pełna seria filmów o Jamesie Bondzie! Będą to 24 tytuły, począwszy od Doktor No z 1962, a na Spectre z 2015 skończywszy. Wszystkim fanom 007 powinno to umilić wydłużające się oczekiwanie na 25. film z serii - Nie czas umierać (albo przynajmniej umilić grudzień i święta). Przypominamy, że - jak na razie - nowa data premiery filmu zaplanowana jest na kwiecień 2021 roku.

W nadchodzącym filmie Bond opuścił czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Jednak jego spokój jest krótkotrwały, gdy pojawia się stary przyjaciel z CIA, Felix Leiter, prosząc agenta o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa niż się spodziewano i prowadzi Bonda na trop złoczyńcy posiadającego nową, niebezpieczną technologię.

Bond jest czwartą najbardziej dochodową franczyzą filmową na świecie, po MCU, Star Wars i Harrym Potterze. W główną rolę agenta Jej Królewskiej Mości wcieliło się dotychczas sześciu aktorów: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig.