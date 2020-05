Zainteresowanie darmowym GTA V przeciążyło serwery Epic Game Store

Polityka rozdawania za darmo gier w Epic Game Store trwa w najlepsze. Najnowszą produkcją, którą można za darmo przypisać do swojej biblioteki jest hit Rockstar Games, gra GTA V edycji Premium. Pozycja ta zebrała świetne oceny, ale ma też swoje lata, więc chyba nikt nie przypuszczał, że doprowadzi do... przeciążenia serwerów sklepu i w konsekwencji na pewien czas uniemożliwi korzystanie z niego.

Gracze masowo rzucili się na grę, co spowodowało zablokowanie strony i wyświetlanie komunikatu o błędzie z kodem 500. Tego nikt się nie spodziewał, nawet w samym Epic Game Store.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.

— Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020