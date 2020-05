Xbox Series X – Microsoft przyzna odznaki dla najlepiej zoptymalizowanych gier

Lada moment na rynku zadebiutują konsole nowej generacji. Sony i Microsoft liczą na to, że upowszechnią granie w 4K czy korzystanie z technologii śledzenia promieni świetlnych. Tyle teorii, ale z pewnością nie wszyscy deweloperzy od razu wykorzystają potencjał nowych maszyn. Ci, którzy się na to zdecydują, mogą liczyć na specjalne wyróżnienie ze strony Microsoftu.

Firma planuje przyznawać odznaki Optimized for Xbox Series X tym tytułom, które zostały najlepiej zoptymalizowane do pracy z Xboxem Series X. Jej przyznanie będzie oznaczać, że obsługują rozdzielczość 4K, pracują w 120 klatkach, korzystają ze sprzętowego ray tracingu bądź technologii DirectStorage.

Gry zoptymalizowane do współpracy z Xbox Series X zaoferują doskonałe czasy wczytywania, efekty wizualne, responsywność oraz framerate dochodzący do 120 Hz. Ale to od deweloperów będzie zależało to, w jaki sposób wykorzystają moc i prędkość Xboxa Series X, które technologie nowej generacji zdecydują się zaimplementować w swoich grach – wyjaśnił przedstawiciel Microsoftu dziennikarzom serwisu The Verge

Przez pierwsze lata funkcjonowania konsoli na rynku po ray tracing w pogoni za odznaką Optimized for Xbox Series X prawdopodobnie sięgną nieliczni twórcy. W wiele prościej będzie ją zgarnąć, poprzez przystosowanie gry do pracy w 4K bądź wykorzystanie DirectStorage. To nowy układ wejścia, który determinuje sposób przetwarzania danych. Zaprojektowano go w taki sposób, aby dzięki wykorzystaniu sprzętowej kompresji informacji oraz potencjału nośników SSD skrócić czas wczytywania gier oraz odciążyć procesor. Dzięki DirectStorage twórcy będą w stanie wdrożyć do gier m.in. bardziej zaawansowana fizykę obiektów bądź większą liczbę bohaterów niezależnych.