Twórczyni Shreka powraca. Zwiastun filmu animowanego Zaklęci

fot. Netflix

Zaklęci to nowy film animowany Netflixa, który ma szansę osiągnąć popularność. Pierwszy zwiastun pokazuje, czego mamy się spodziewać. Zobaczcie i oceńcie sami.

Zaklęci - zwiastun

Pierwszy zwiastun animacji z polskim dubbingiem:

Zwiastun w oryginale:

Zaklęci - opis fabuły

Jest to opowieść o przygodach Ellian, nieustraszonej córki władców Lumbrii, która — gdy tajemnicze zaklęcie zmienia jej rodziców w potwory — musi wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby ocalić swoją rodzinę i królestwo.

Vickt Jones, która z Andrew Adamsonem wyreżyserowała Shreka, odpowiada za reżyserię animacji. Scenariusz napisali Lauren Hynek, Elizabeth Martin i Julia Miranda, a produkcją zajęli się John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg, Bruce Anderson i Linda Woolverton z wytwórni Skydance Animation.

Za muzykę i piosenki odpowiada legendarny i nagradzany Alan Menken, który zdobył wszystkie możliwe nagrody w tej dziedzinie. To on stworzył muzykę do największych klasyków Disneya. Słowa piosenek napisał Glenn Slater (Zaplątani).

W obsadzie anglojęzycznego dubbingu są Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane i Tituss Burgess.

Zaklęci - premiera 22 listopada w Netflixie.