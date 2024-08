Zakręcony piątek 2 ma oficjalny tytuł. Zdjęcia bohaterek po latach

fot. materiały prasowe

Reklama

Kontynuację hitu Zakręcony piątek z 2003 roku zapowiedziano wiele miesięcy temu, a prace na planie wciąż trwają. Podczas D23 na scenie pojawiły się powracające odtwórczynie głównych ról Lindsay Lohan oraz Jamie Lee Curtis. Obie aktorki ogłosiły, że oficjalny tytuł to Freakier Friday, czyli w dosłownym tłumaczenie Jeszcze bardziej zakręcony piątek. Na razie nie wiadomo, jaki będzie oficjalny polski tytuł, więc roboczo używa się Zakręcony piątek 2.

Freakier Friday - logo

ROZWIŃ ▼

A tak wyglądają pierwsze zdjęcie pokazane zebranym na D23:

ROZWIŃ ▼

Zakręcony piątek 2 - co wiemy?

Lohan tak zapowiedziała film na D23:

- Jest to bardziej rozrywkowe i emocjonalne. To wszystko dla was. Jedynym powodem, dla którego robimy ten film, to wasze uwielbienie do niego.

Z pierwszej części powracają także Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky oraz Rosalind Chao. Do obsady dołączyli Sophia Hammons, Maitreyi Ramakrishnan, oraz Jordan E. Cooper.

Historia rozgrywa się wiele lat później. Anna (Lindsay Lohan) ma własną córkę, a niedługo po ślubie będzie mieć pasierbicę. Razem z Tess (Jamie Lee Curtis) stoją przed wyzwaniem połączenia dwóch rodzin i odkrywają, że rzeczywiście coś może wydarzyć się dwa razy.

Dokładnie nie powiedziano, kto tym razem zamieni się ciałami, ale w informacji prasowej Disneya napisano o wielopokoleniowym twiście. Wspomniane dzieci najprawdopodobniej będą odgrywać rolę w tym wątku.

Zakręcony piątek 2 pojawi się w kinach w 2025 roku.