Zbrodnie po sąsiedzku: sezon 5, odcinki 1-4 - recenzja

Data premiery w Polsce: 14 czerwca 2022

Zbrodnie po sąsiedzku nie zwalniają tempa. Początek piątego sezonu pokazuje, że twórcy nadal mają świetne pomysły, łamią konwencję i zaskakują poczuciem humoru oraz dystansem do świata.
7/10
Data premiery w Polsce: 14 czerwca 2022
Adam Siennica
Zbrodnie po sąsiedzku fot. materiały prasowe
Początek piątego sezonu serialu Zbrodnie po sąsiedzku zaskakuje tym, co się stało z Lesterem – policja uznała to za wypadek. Do tej pory nie mieliśmy sytuacji, w której nie było pewności, czy doszło do morderstwa. Tutaj jednak jest inaczej, ale podejrzliwość bohaterów kieruje ich w stronę śledztwa, więc fabuła nabiera świeżości i idzie w niekonwencjonalnym kierunku. Szczególnie gdy słowo „mafia” jest odmieniane przez wszystkie przypadki, a twórcy wykorzystują to do zabawy stereotypami. Prawda o „mafii naszych czasów” okazuje się zupełnie inna, gdy do gry wchodzą miliarderzy. Pierwsze odcinki świetnie wykorzystują konwencję produkcji, by ustalić nowe zasady i zaintrygować historią.

Lester jako ofiara i zarazem cichy bohater piątego sezonu to wyjątkowa niespodzianka, która pogłębia i rozbudowuje znaczenie tytułowego budynku. Jeden z odcinków poświęcony jest właśnie tej postaci – jej przeszłości i sytuacjom, które mogły mieć wpływ na to, co się wydarzyło. Co ciekawe, w odróżnieniu od ofiar z poprzednich sezonów, tym razem mamy osobę lubianą przez wszystkich w budynku. Włożenie do tego kotła miliarderów i włoską mafię dodaje opowieści szaleństwa. Dzięki temu piąty sezon Zbrodni po sąsiedzku fantastycznie się ogląda. Przeszłość Lestera doskonale buduje emocje, a intryga zagęszcza się wraz z nowymi informacjami. 

Twórcy prezentują podobny dystans do świata i konwencji jak w sezonie z filmową adaptacją podcastu. Miliarderzy – grani przez Christopha Waltza, Renee Zellweger oraz Logana Lermana – to bardzo mocna zaleta produkcji. Poznajemy ich w czwartym odcinku i od razu czuć, że twórcy mają pomysł, jak zrobić z nich wyjątkowe postacie. Jednocześnie nie brakuje satyrycznego podejścia do stereotypów. Czy można dostrzec inspirację prawdziwymi miliarderami? Niewykluczone. Jednak utalentowani aktorzy szybko nadają im unikalne charaktery. A to, jakim cliffhangerem kończy się czwarty odcinek, dodaje im wartości i komicznego charakteru. To prawdopodobnie pierwszy raz, gdy trójka bohaterów ma naprawdę godnych przeciwników!

W tym sezonie nie do końca działa relacja podcasterów. Steve Martin, Selena Gomez oraz Martin Short nadal są świetni – jest między nimi cudowna ekranowa chemia. Ich interakcje potrafią rozbawić, ale stają się powtarzalne – brak w nich kreatywności. Odnoszę wrażenie, że twórcy nie mają pomysłu, jak to rozwinąć. To czasami nuży, mimo nieśmiałych prób wprowadzenia czegoś nowego. Oby w kolejnych odcinkach pojawiło się coś więcej, bo to jedyny aspekt, który na tym etapie zgrzyta. Szczególnie kwestia Charlesa i jego wyobrażania duchów.

Początek piątego sezonu Zbrodni po sąsiedzku jest dobry, emocjonujący i często zabawny. Twórcy mają pomysł na historię i serwują dobrą rozrywkę. Wspomniane zgrzyty tego nie przekreślają. Fani serialu będą zadowoleni.

