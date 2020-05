Zdrajca - Kino Muranów startuje z przedpremierowym pokazem filmu!

Zdrajca to film o prawdziwym życiu Tommaso Buscetty, tak zwanego „szefa dwóch światów”, pierwszego informatora mafii na Sycylii w latach 80-tych. Buscetta swoimi zeznaniami walnie przyczynił się do rozbicia siatki włoskiej Cosa Nostry.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że kina zostaną otwarte 6 czerwca 2020 roku. Jak się dowiedzieliśmy, tego samego dnia kultowe warszawskie Kino Muranów startuje z przedpremierowymi pokazami wspomnianego Zdrajcy! Film Marco Bellocchio w polskich kinach miał pojawić się 13 marca 2020 roku, jednak ta pierwotna data premiery została przesunięta na 3 lipca w związku z pandemią koronawirusa. To szansa dla polskich i wygłodniałych kinomanów, by po długiej przerwie przedpremierowo zobaczyć ten dystrybuowany przez Gutek Polska intrygujący film.

Poniżej przeczytacie fragment naszej recenzji:

Marco Bellocchio w Zdrajcy nie stara się zrewolucjonizować ekranowego świata mafii tudzież wywrócić go do góry nogami. Ta historia brzmi i wygląda znajomo; reżyserowi znacznie bardziej zależy na uwypukleniu na jej tle człowieka, który zawsze może się zmienić i na nowo opisać sobie samemu kategorie dobra i zła. Problem polega na tym, że demony przeszłości nigdy go już nie opuszczą. Jest coś szalenie intrygującego w scenach śmierci niektórych z postaci, które swój żywot kończą, siedząc na krześle. Parafraza stylistyki z trylogii Ojca chrzestnego ? Nic z tych rzeczy.