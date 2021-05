Żelazny Wilk: nordycka fantasy nadchodzi

Rebis

Dom Wydawniczy Rebis zapowiedział na 18 maja premierę powieści Żelazny wilk autorstwa norweskiej pisarki Siri Pettersen. W swej twórczości autorka wykorzystuje elementy nordyckiej mitologii.

Żelazny Wilk to pierwsza książka z serii Vardari, odrębnego cyklu, którego akcja toczy się w uniwersum znanym z Kruczych pierścieni (Dziecko Odyna , Zgnilizna, Evna) - wcześniejszej trylogii Siri Pettersen.

Oto opis i okładka Żelaznego Wilka:

Źródło: Rebis

Juva nienawidzi czytających z krwi. Są one otaczane czcią, lecz tak naprawdę to tylko pławiące się w ludzkim strachu oszustki. Juva doskonale o tym wie, bo sama pochodzi z rodu czytających z krwi, i przysięgła, że nigdy nie stanie się jedną z nich.

Gdy jednak rodzinie zaczynają zagrażać vardari, budzący grozę wieczni, zostaje bezlitośnie wciągnięta w pogoń za dziedzictwem czytających z krwi: mroczną tajemnicą, która kiedyś zmieniła świat i może uczynić to ponownie.

Aby przeżyć, musi stawić czoło wspomnieniu , o którym ze wszystkich sił starała się zapomnieć: wspomnieniu dnia, gdy ujrzała diabła.