Zendaya i Robert Pattinson w nowej komedii romantycznej! Jest data premiery The Drama

fot. HBO

A24 wyznaczyło datę premiery filmu The Drama na 3 kwietnia 2026 roku w Ameryce Północnej. Nie mamy jeszcze potwierdzenia odnośnie polskiej premiery.

The Drama - co jeszcze wiadomo?

W role główne wcielą się Zendaya i Robert Pattinson. Potwierdzono też, że do obsady należą Alana Haim, Mamoudou Athie i Hailey Gates. Za kamerą stanie Kristoffer Borgli, który jest także scenarzystą produkcji. Producentami są zaś Ari Aster, Lars Knudsen, Kristoffer Borgli oraz Tyler Campellone.

Nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów fabularnych. Wiadomo, że film będzie opowiadał o parze, której związek napotka nieoczekiwane przeszkody tuż przed nadejściem ich "wielkiego dnia".

To nie jedyny wspólny projekt Zendayi i Roberta Pattinsona w ostatnim czasie, bowiem ta dwójka aktorów wystąpi także w Odysei w reżyserii Christophera Nolana, której premiera także jest zaplanowana na przyszły rok. Oprócz tego, pojawią się też w trzecim filmie z serii Diuna - Zendaya pojawiła się już także w dwóch poprzednich częściach, zaś Pattison dopiero zadebiutuje w tej franczyzie.

