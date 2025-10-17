Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Zendaya i Robert Pattinson w nowej komedii romantycznej! Jest data premiery The Drama

Zendaya i Robert Pattinson zagrają razem w nowej komedii romantycznej pod tytułem The Drama. Znamy już kilka szczegółów, w tym datę premiery!
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  robert pattinson 
data premiery zendaya the drama
Zendaya fot. HBO
Reklama

A24 wyznaczyło datę premiery filmu The Drama na 3 kwietnia 2026 roku w Ameryce Północnej. Nie mamy jeszcze potwierdzenia odnośnie polskiej premiery. 

The Drama - co jeszcze wiadomo? 

W role główne wcielą się Zendaya i Robert Pattinson. Potwierdzono też, że do obsady należą Alana Haim, Mamoudou Athie i Hailey Gates. Za kamerą stanie Kristoffer Borgli, który jest także scenarzystą produkcji. Producentami są zaś Ari Aster, Lars Knudsen, Kristoffer Borgli oraz Tyler Campellone. 

Nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów fabularnych. Wiadomo, że film będzie opowiadał o parze, której związek napotka nieoczekiwane przeszkody tuż przed nadejściem ich "wielkiego dnia".  

To nie jedyny wspólny projekt Zendayi i Roberta Pattinsona w ostatnim czasie, bowiem ta dwójka aktorów wystąpi także w Odysei w reżyserii Christophera Nolana, której premiera także jest zaplanowana na przyszły rok. Oprócz tego, pojawią się też w trzecim filmie z serii Diuna - Zendaya pojawiła się już także w dwóch poprzednich częściach, zaś Pattison dopiero zadebiutuje w tej franczyzie. 

Odyseja - Zendaya i Matt Damon w kostiumach. Co za broda!

Źródło: variety

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  robert pattinson 
data premiery zendaya the drama
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Naga broń - oficjalny kadr promujący film z 2025 roku. Na zdjęciu Liam Neeson z rekwizytem wyglądającym jak pistolet - to sztuczna zabawka, nie prawdziwa broń
-

Naga broń już dostępna online! Gdzie obejrzeć w VOD?

2 41. Ultron (podstawowa wersja) - android obdarzony nadludzką siłą i wytrzymałością. Potrafi manipulować grawitacją i temperaturą otoczenia, a także emitować wiązki energii. O jego pozycji na liście decyduje to, że Ultron jest zdolny opanować każde oparte na nowoczesnej technologii narzędzie w całym uniwersum, które następnie zostaje podporządkowane jego woli.
-

W jakiej formie Ultron wróci do MCU? Showrunner Visionquest o przedstawieniu postaci

3 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

Co stało się Peterowi Parkerowi? Nowe zdjęcia i wideo z planu Spider-Mana 4

4 12. Rocky (1976). Różnica: 310 (mężczyźni - 132., kobiety - 442.)
-

Pierwsze zdjęcia z planu I Play Rocky. Kto gra młodego Stallone'a?

5 Pendragon Cycle: RIse of the Merlin
-

Nowa adaptacja legend arturiańskich! Zwiastun Rise of the Merlin

6 Iron & Frost
-

Tony Stark porzucił nazwę Iron Man. Teraz tak każe się nazywać

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e02

Chirurdzy

s24e04

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e02

9-1-1

s21e15

Starożytni kosmici

s16e10

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e201

Moda na sukces

s27e04

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e04

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Sygnaliści

16

paź

Film

Sygnaliści
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthew Macfadyen
Matthew Macfadyen

ur. 1974, kończy 51 lat

Max Irons
Max Irons

ur. 1985, kończy 40 lat

Eminem
Eminem

ur. 1972, kończy 53 lat

Michael McKean
Michael McKean

ur. 1947, kończy 78 lat

Mark Gatiss
Mark Gatiss

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV