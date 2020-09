Zendaya zagra Ronnie Spector w biograficznym filmie o piosenkarce

fot. materiały prasowe

Wszystko wskazuje na to, że Zendaya, którą już wkrótce zobaczymy w oczekiwanym przez fanów Franka Herberta filmie Diuna, wcieli się w postać Ronnie Spector - członkini grupy The Ronettes. Film skupi się na życiu amerykańskiej piosenkarki i będzie oparty na wspomnieniach artystki, które zapisane zostały w książce Be my baby. Co ciekawe, to sama Ronnie Spector chciała, by Zendaya sportretowała ją w nadchodzącej produkcji.

Zgodnie z pogłoskami scenariusz do biograficznego filmu opowiadającego o Ronnie Spector może zostać napisany przez Jackie Sibblies Drury. Rozmowy z laureatka Pulitzera są jednak na wstępnym etapie. Producentami projektu zostaną Marc Platt, Adam Siegel, Mark Itkin, Tom Shelly a także Zendaya. Role producentów wykonawczych obejmą natomiast Jonathan Greenfield oraz Ronnie Spector.

Za produkcję filmu o Ronnie Spector odpowiedzialne będą A24 oraz New Regency. Wcześniej firmy połączyły swoje siły przy takich projektach jak Lighthouse w reżyserii Roberta Eggersa czy Malcolm & Marie właśnie z Zendayą w roli głównej.