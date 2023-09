Zielona granica już padła ofiarą cenzury? Film Agnieszki Holland wycofany z kina w Otwocku

Agata Kubis/Kino Świat

Jak donosi Gazeta Wyborcza, kino Oaza w Otwocku odwołało pokazy dopiero co nagrodzonego na festiwalu w Wenecji i wywołującego głośne dyskusje w naszym kraju filmu Zielona granica. Cała sytuacja zadziwia; papierowe wydanie miesięcznika zapowiadającego wydarzenia organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku wspomina o seansach najnowszego dzieła Agnieszki Holland, jednak na stronie internetowej samego kina nie pojawia się o nich nawet wzmianka. Jako pierwsza o takim obrocie spraw raportowała jedna z czytelniczek Wyborczej, która stwierdza:

W papierowym repertuarze kina pojawiły się zapowiedzi seansów pod koniec września. Kiedy przyszłam do kasy po bilety, okazało się, że film został zdjęty z afisza z powodów wiadomych.

Głos w tej sprawie zabrała reprezentująca otwocki ośrodek kultury, wicedyrektorka Agata Zatyka:

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku jest samorządową instytucją kultury podlegającą pod Urząd Miasta Otwocka. W sprawach prasowych odpowiedzi udzieli biuro prasowe Miasta Otwock.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta tłumaczy zmianę w repertuarze faktem, że "sala kinowa ma być współdzielona z salą teatralną" - zaplanowane próby teatralne sprawią, że emisja filmów w Oazie będzie niemożliwa.

Bezpartyjny radny z Otwocka, Ireneusz Paśniczek, uważa, że decyzję o zdjęciu Zielonej granicy z grafiku podjął sam prezydent miasta, należący do Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Margielski:

Kino i ośrodek kultury podlegają bezpośrednio panu prezydentowi. Co więcej: dokładnie w tym samym miejscu Jarosław Margielski podejmował czołowych polityków PiS-u. Ktoś musiał więc zadzwonić do dyrektora domu kultury i zmusić go do zmiany repertuaru. Mamy więc do czynienia z początkami cenzury wprowadzonej przez polityka Prawa i Sprawiedliwości.

Tak całą sytuację dla Wyborczej komentuje sama Agnieszka Holland:

I cóż mogę powiedzieć? Pamiętam czasy, kiedy kina wyświetlały filmy bez tytułu na „seansach zarezerwowanych". I te niedawne, kiedy samorząd bodajże Ostrołęki zakazał wyświetlać w miejscowym kinie „Kleru" i kilka tygodni później PiS przegrał tam wybory samorządowe. Na złodzieju czapka gore. Zapraszam do kin w całej Polsce.

Film Zielona granica wejdzie na ekrany polskich kin - jak widać, nie wszystkich - już 22 września.