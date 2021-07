Zielony Rycerz. Green Knight - są recenzje krytyków. Czy mamy hit?

fot. materiały prasowe

Zielony Rycerz. Green Knight to nowy film, za który odpowiada reżyser David Lowery (A Ghost Story). Produkcja nawiązuje do legendy arturiańskiej o Sir Gawainie. Za projekt odpowiada słynne studio A24 (Midsommar. W biały dzień), co rozbudza dodatkowo apetyty widzów. Produkcja to wizjonerska historia z gatunku fantasy. Film koncentruje się wokół lekkomyślnego i zawziętego siostrzeńca króla Artura, Sir Gawaina, który wyrusza na śmiałą wyprawę, by zmierzyć się z tytułowym Zielonym Rycerzem, gigantycznym nieznajomym o szmaragdowej skórze. Gawain zmaga się w swojej podróży z duchami, gigantami, złodziejami i intrygantami, aby zdefiniować swój charakter i udowodnić swoją wartość w oczach rodziny i królestwa.

Do sieci trafiły pierwsze recenzje amerykańskich krytyków. Na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes produkcja uzyskała wynik 96% pozytywnych recenzji (26 pozytywnych i jedna negatywna), co przekłada się na ocenę na poziomie 8.40/10. Widzimy zatem, że produkcja udała się i to bardzo.

fot. materiały prasowe

Według krytyków Dev Patel stworzył swoją najlepszą kreację od lat i przyciąga swoim występem do ekranu, sprawdzając się znakomicie w tej nietypowej, ale fascynującej przygodzie. Lowery przedstawia zmysłową, gęstą, niemal senną opowieść o rycerskości, magii, pokusach i przemianach, zaś inni określają tę historię jako hipnotyzująca podróż o poetyckim zabarwieniu z wrażliwością artystyczną charakterystyczną dla reżysera. Zielony Rycerz. Green Knight ma być dziełem enigmatycznym, zapadającym w pamięć i kreatywnie wykorzystującym elementy folkloru z bardzo ciekawym podejściem do magii. Strona wizualna robi nieustające wrażenie, zaś aktorstwo i praca reżysera mają być na najwyższym poziomie. Krytycy zapowiadają, że to prawdziwa kinowa podróż, która chwyta z każdą minutą i nie puszcza do samego końca. Jedyna negatywna recenzja filmu zwraca uwagę na pewną nostalgię i bezczelność zawartą w narracji, ale jednak nie jest niczym fascynującym w uznaniu krytyka.

W obsadzie produkcji znajdują się Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan i Ralph Ineson.

The Green Knight - premiera filmu w kinach w USA została zaplanowana na 30 lipca.