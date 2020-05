Zmarł Richard Herd, aktor znany z Kronik Seinfelda

materiały prasowe

Richard Herd zmarł w Los Angeles w związku z powikłaniami po chorobie nowotworowej. Śmierć Herda została ogłoszona przez jego żonę, aktorkę Patricię Crowder Herd.

Aktor był najbardziej znany ze swojej roli w serialu Kroniki Seinfelda. Wcielał się w nim w rolę Pana Wilhelma, szefa George'a Costanzy na stadionie New York Yankees, który następnie trafił jako szef scoutingu do New York Mets. Inne pamiętne role aktora to Klingon L'Kor w Star Trek: Następne pokolenie, Admirał Owen Paris w Star Trek: Voyager oraz Star Trek: Renegades, James W. McCord Jr. w filmie Wszyscy ludzie prezydenta oraz Evan McCormack w Chińskim syndromie. Ostatnia produkcja z jego udziałem to Przemytnik Clinta Eastwooda z 2018 roku.