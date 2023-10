Zmarła aktorka Lara Parker. Gwiazda Dark Shadows miała 84 lata

fot. YouTube/ Dark Shadows Fans Unite

Znana z roli wiedźmy Angelique w telenoweli ABC Dark Shadows, aktorka Lara Parker zmarła we śnie 12 października w swoim domu w Los Angeles. Miała 84 lata.

Kathryn Leigh Scott Jestem załamana, podobnie jak my wszyscy, którzy ją znaliśmy i kochaliśmy. Oczarowała nas swoją urodą, talentem i przyjaźnią, a my wszyscy jesteśmy bogatsi, dzięki temu, że mieliśmy ją w swoim życiu - powiedziała, która grała razem z Parker w Dark Shadows.

Lara Parker - o aktorce

Lara Parker zadebiutowała na ekranie na początku emisji opery mydlanej Dark Shadows w 1967 roku.

Grała postać Angelique, wiedźmy, która rzuciła klątwę na wampira Barnabasa Collinsa, w której to roli wystąpił Jonathan Frid.

Aktorka była częścią Dark Shadows aż do odwołania serialu w 1971 roku, a rolę Angelique zagrała także w dwóch filmach fabularnych z tej serii — House of Dark Shadows i Night of Dark Shadows.

Wystąpiła w filmach takich jak Doctor Mabuse, Zbrodnia w China Lake czy Wyścig z diabłem.