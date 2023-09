Michael Gambon nie żyje. Ekranowy Dumbledore zmarł w wieku 82 lat

fot. materiały prasowe

Michael Gambon nie żyje. Informację o śmierci potwierdziła rodzina aktora. Zmarł on w szpitalu w wieku 82 lat w wyniku komplikacji po zapaleniu płuc.

Michael Gambon - kariera

Aktor przede wszystkim jest znany z roli profesora Albusa Dumbledore'a w serii Harry Potter. Występował w tej roli w ośmiu filmach. Zastąpił on zmarłego Richard Harris, który był pierwszym Dumbledorem w dwóch częściach. Co ciekawe, Gambon przyznał, że nigdy nie przeczytał książek z serii Harry Potter. Co więcej:

- Nigdy nie widziałem poprzednich filmów, ale praca nad tą serią to wielka zabawą i to z wielu powodów.

Mogliśmy go przede wszystkim oglądać w wybitnych i zapadających w pamięć rolach drugoplanowych. Na koncie miał 148 ról w serialach i filmach. Imponująca liczba, jakiej wielu aktorów nigdy nie osiąga.

Mogliśmy go oglądać w takich filmach jak The Lost Prince (2003), Jak zostać królem (2010), Churchill’s Secret, Na ścieżce wojennej (2002), Ali G (2002), Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek, Przekładaniec, Gosford Park, Informator i wiele innych.

Natomiast na małym ekranie grał rozmaite role w takich serialach jak Luck, Trafny wybór, Maigret, Fortitude i wiele innych.

Co ciekawe, w latach 70. producenci serii o Jamesie Bondzie zaprosili Michaela Gambona na casting do roli agenta 007. Miał zastąpić George'a Lazenby'ego, którego występ był epicko nieudany. Przez całą karierę aktywnie też występował na deskach teatru. W 2015 roku ogłosił, że w wieku 74 lat przechodzi na emeryturę, bo miał problemy z pamięcią.