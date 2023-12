Znamy okładkę drugiego tomu Trylogii Marsjańskiej Robinsona

Vesper

W zeszłym miesiącu wydawnictwo Vesper wydało reedycję powieści Kima Stanleya Robinsona pt. Czerwony Mars. Był to początek trylogii, która opisuje kolejne etapy kolonizacji Marsa.

Teraz wydawca idzie za ciosem i zapowiada wydanie drugiej części, a przy okazji zaprezentował projekt jej okładki. Wydanie Zielonego Marsa planowane jest na czerwiec 2024 roku.

Podobnie jak pierwszy tom, Zielony Mars także ukaże się w ramach serii Wymiary, w której Vesper wydaje zróżnicowane powieści science fiction.

Zielony Mars - projekt okładki

Zielony Mars - opis książki

Od przybycia pierwszych kolonistów minęło kilkadziesiąt lat. Dorosło już pierwsze pokolenie dzieci narodzonych na Marsie. Przemiana niegościnnej planety w świat podobny do Ziemi dopiero się jednak rozpoczęła. Jego powierzchnię zaczynają zasiedlać porosty, atmosfera staje się zdatna do oddychania, tworzą się pierwsze zbiorniki wodne. Wśród kolonistów wciąż trwają spory - są grupy które chcą zachować pierwotne surowe piękno planety, inni owładnięci żądzą pieniądza dążą do eksploatacji jej zasobów. Dzieci Marsa, którym przewodzi Peter Clayborne walczą z bezdusznymi korporacjami pragnącymi zbić majątek na terraformacji. Wraz z nim do rebeliantów dołączają inni przedstawiciele Pierwszej Setki – Maja Tojtinowa, Simon Frazier, Sax Russell.

Zielony Mars – nagrodzona Hugo i Locusem kontynuacja Czerwonego Marsa Kima Stanleya Robinsona, rozwija ekscytującą i ponadczasową wizję podboju Marsa.