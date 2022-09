Zołza - premiera filmu w kinach. Co trzeba wiedzieć?

fot. Bartosz Mrozowski

Zołza to kolejna produkcja, która wyszła spod skrzydeł Ilony Łepkowskiej - scenarzystki i producentki kultowych filmów oraz seriali takich jak Nigdy w życiu czy M jak Miłość. Jest to przewrotna komedia, mająca na celu nie tylko rozbawić, ale także poniekąd wskazać na ważne życiowe wartości. Odtwórczyni tytułowej Zołzy - Małgorzata Kożuchowska pełniła również funkcję współproducentki. Za reżyserię odpowiedzialny był Tomasz Konecki, twórca m.in. Lejdis czy Listy do M. 3.

Zołza - fabuła

Komedia przedstawia losy wielkiej kobiety sukcesu - prawdziwej bizneswoman, która po trupach do celu wspięła się na wyżyny kariery. Anna Sobańska, słynna producentka i scenarzystka ukochanego serialu rodaków uchodzi w swojej branży za Szekspira czy Królową. W bliższym jednak środowisku to zwykła Zołza. Wyrachowana karierowiczka w okrutny sposób traktuje swoich pracowników, a co gorsze również i najbliższych. Z czasem jednak życie przypomni jej, jakie wartości liczą się najbardziej. Historia ta promowana jest jako wzruszająca i zabawna opowieść o wyjątkowej kobiecie.

Zołza - zwiastun

Zobaczcie Małgorzatę Kożuchowską w roli okrutnej bizneswoman.

W filmie oprócz Małgorzaty Kożuchowskiej ujrzymy: Artura Żmijewskiego, Zofię Domalik, Annę Dymną, Leona Charewicza, Rafała Zawieruchę, Bronisława Wrocławskiego, Jacka Borusińskiego, Philippe Tłokińskiego, Marcina Perchucia i Katarzynę Ankudowicz.

Zołza

Film dostępny w kinach od 16 września.