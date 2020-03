zostanwdomu lub zaspoilerują ci seriale Netflixa. Świetna kampania studentów z Niemiec

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

#zostanwdomu dotyczy każdego kraju, w którym panuje koronawirus. Jest to praktyka stosowana przez wszystkie rządy, aby ograniczyć jego rozprzestrzenianie. Wszędzie też jest wielu ludzi, którzy tę sytuację lekceważą. To właśnie dlatego dwóch studentów z europejskiej placówki szkoły reklamy Miami Ad School wpadło na świetny pomysł, jak zniechęcić ludzi do wychodzenia z domu. Stworzyli fałszywą kampanię reklamową, która podbija sieć.

Seine Kongruankit (dyrektor artystyczny kampanii) oraz Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo (copywriter) to dwaj studenci mieszkający w Niemczech, którzy są jej autorami. W wywiadzie udzielonym portalowi Bored Panda zdradzili szczegóły swojej wizji. Uznali, że milenialsi najbardziej chcą unikać spoilerów z filmów i seriali. Początkowo chcieli sprzedać pomysł działowi Netflixa w Singapurze (jeden z twórców pochodzi z Tajlandii), ale odmówiono im, ponieważ platforma nie chce spoilerować swoich produktów. Kampania polega na stworzeniu wideo sugerującego, że na ulicach miast są billboardy spoilerujące popularne seriale Netflixa.

Wideo opublikowali w mediach społecznościowych oraz na platformie adsoftheworld.com. Bardzo szybko zaczął o nich mówić cały świat. Wielu ludzi wierzyło nawet, że to prawdziwa kampania stworzona przez Netflixa, a nie przez dwóch studentów stawiających pierwsze kroki w branży reklamowej. Stało się to tak powszechne, że nawet poczytny Forbes poruszył temat, by pokazać odbiorcom, że Netflix tego nie zrobił.

Oceńcie sami, jak im wyszło. Pamiętajcie o SPOILERACH!

Netflix skomentował fałszywą kampanię na Twitterze, chwaląc ideę i kreatywny pomysł, ale podkreślając, do kogo należy autorstwo.

Komentarz Netflixa

Przypomnijmy, że od czasu początku pandemii koronawirusa w USA i w Europie Netflix zanotował 25% wzrostu odbiorców w skali globalnej. Natomiast akcje platformy na giełdzie wzrosły o 17%.